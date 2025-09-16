PGR pede a condenação de integrantes do 'núcleo 3' da trama golpista

No caso de Ronald Ferreira Júnior, a PGR pediu a desclassificação dos cinco crimes dos quais o tenente-coronel era acusado. No lugar das imputações, a PGR qualificou a conduta de Júnior em incitação ao crime. Nesse caso, ele poderá negociar a assinatura de um acordo de não persecução penal.

Segundo a acusação, entre os réus do núcleo 3, cinco acusados concentraram-se na incitação de pares das Forças Armadas na adesão a um intento golpista. De acordo com a Procuradoria, o grupo, formado por Bernardo Romão, Fabrício Bastos, Márcio Júnior, Estavam Theophilo e Sérgio Cavaliere, valeu-se "de conhecimentos militares especiais e/ou de seus postos elevados na hierarquia militar, para fortalecer o movimento de ruptura da ordem democrática e exercer uma pressão estratégica sobre a alta cúpula das Forças Armadas".

"O objetivo era claro: fazer crescer, no interior do Exército brasileiro, a aceitação aos propósitos criminosos do grupo e conquistar a adesão majoritária do Alto Comando das Forças Armadas ao golpe", completou a PGR nas alegações finais ao STF.

Contra Bernardo Netto, pesa a organização da reunião de "kids pretos" em que teriam sido discutidas medidas de exceção. Em mensagens obtidas pela investigação, Netto perguntou a Mauro Cid, tenente-coronel e ajudante de ordens de Bolsonaro, se havia "alguma evolução" no sentido de deixá-lo "otimista", em referência a indícios de fraude que pudessem colocar a eleição em suspeição. "Até agora... Nada. Nenhuma bala de prata", respondeu Cid.

Em outro diálogo obtido pela investigação, Netto relata a Fabrício Bastos ter tomado "uma iniciativa". O coronel relatou que pretendia reunir "kids pretos" em postos estratégicos, com o objetivo de "influenciar" os chefes das Forças Armadas. Segundo as diligências, Bastos e Netto tomaram parte na elaboração de uma carta que incitava militares a aderirem ao plano de exceção.

A reunião de militares, assim como a elaboração e divulgação da "Carta ao Comandante do Exército", teriam contado, segundo a acusação, com a participação de Márcio Júnior e Sérgio Cavaliere.