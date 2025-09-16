Processamento de soja em julho atinge 4,7 milhões de t, aponta Abiove

São Paulo, 16 - O Brasil processou 4,7 milhões de toneladas de soja em julho deste ano, informou a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), com base em dados coletados de 90% das agroindústrias de soja do País e associadas à entidade. O volume representa um aumento de 3,4% em relação a junho/2025, quando 4,55 milhões de toneladas do grão foram processadas. Projetando-se o esmagamento para 100% das indústrias do País, 6,1% mais soja deve ter sido processada em julho/2025 ante julho/2024, na estimativa da Abiove. Segundo o diretor de economia e assuntos regulatórios da Abiove, Daniel Furlan Amaral, o maior esmagamento "mostra que a indústria mantém um ritmo consistente, sustentado pela demanda de farelo e pelas exportações, além do aumento do consumo interno de óleo para biodiesel". Ele destaca, ainda, na nota da entidade, que o avanço do B15 (mistura de 15% de biodiesel ao diesel) "reforça o papel do biocombustível como um dos principais motores da cadeia".No acumulado do ano até julho, a Abiove informa também que o processamento atingiu 30,6 milhões de toneladas, crescimento de 6,1% em relação a igual período do ano anterior.Neste cenário, a associação elevou a projeção de processamento em 2025 de 58,1 milhões para 58,5 milhões de toneladas (+0,7% sobre a estimativa anterior e 4,8% acima dos 55,8 milhões de toneladas processadas em 2024). A projeção para a produção de farelo neste ano subiu para 45,1 milhões de toneladas. Este volume representa alta de 0,67% em relação à estimativa anterior, de 44,8 milhões de toneladas, e de 5,87% em relação ao que foi produzido em 2024, ou 42,66 milhões de toneladas. Já a estimativa para a produção de óleo de soja em 2025 subiu de 11,65 milhões para 11,7 milhões de toneladas, ou +3,17% ante o produzido em 2024, 11,34 milhões de toneladas. A estimativa da Abiove para a produção brasileira de soja em 2025 se manteve em 170,3 milhões de toneladas, confirmando a perspectiva de safra recorde, 10,37% acima dos 154,3 milhões de toneladas produzidas em 2024. A previsão para exportações de grão foi mantida em 109,5 milhões de toneladas (+10,8% em comparação com os 98,8 milhões de toneladas exportadas em 2024), enquanto a de farelo permaneceu em 23,6 milhões de toneladas, ou 2,03% mais ante os 23,13 milhões de toneladas de 2024. As vendas externas de óleo seguem projetadas em 1,35 milhão de toneladas, leve queda de 0,74% em comparação com o que foi exportado em 2024, 1,36 milhão de toneladas.No mercado interno, o consumo de farelo é estimado pela Abiove em 19,5 milhões de toneladas e o de óleo em 10,5 milhões de toneladas. Já as importações de soja foram revisadas para alcançar 800 mil toneladas, enquanto as de óleo permanecem em 100 mil toneladas.Os estoques finais projetados para 2025 foram ajustados, com o grão passando de 4,652 milhões para 4,402 milhões de toneladas (-5,37% frente à estimativa anterior) e 6,59% acima dos 4,13 milhões de toneladas de estoques ao fim de 2024.No farelo, a Abiove manteve em 4,279 milhões de toneladas os estoques finais em 2025 (65,98% mais ante os 2,578 milhões de toneladas de 2024), assim como no óleo, com 366 mil toneladas (-21,46% ante as 466 mil toneladas de 2024).