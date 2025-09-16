Tarcísio promete 'rigor da lei' para executores de Ruy Ferraz Fontes

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) classificou como "covarde" a emboscada que resultou na morte do ex-delegado-geral do Estado Ruy Ferraz Fontes, de 64 anos, nesta segunda-feira, 15, na Praia Grande, litoral paulista.

Tarcísio também reforçou o legado "marcante na Segurança Pública do Estado de São Paulo" deixado por Fontes, em publicação feita nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 16.

"Pioneiro nas investigações contra o PCC, dedicou 40 anos à Polícia Civil, chegando ao cargo de delegado-geral da instituição", disse.