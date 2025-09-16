Tribunal derruba condenação de ex-assessor de Moraes por disparo de arma de fogo em casa

A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu nesta terça-feira, 16, o perito computacional Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no processo que o levou a ser preso em flagrante em 2023. Tagliaferro havia sido condenado na primeira instância a 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão por disparo de arma de fogo no contexto de violência doméstica. Ele alega que o tiro foi acidental.

Em nota, o advogado Eduardo Kuntz, que representa o perito, disse que a nova decisão é "irretocável" e "reestabelece a dignidade" de Tagliaferro. "O Tribunal de Justiça de São Paulo demonstrou a sua imparcialidade e compromisso com a Justiça", afirmou. "Estamos muito contentes com a decisão."

Os desembargadores derrubaram a condenação e arquivaram o caso por falta de provas. O julgamento foi unânime. Votaram Euvaldo Chaib (relator), Camilo Léllis e Edison Brandão. Com a decisão, o perito vai receber de volta a arma que havia sido apreendida na ocorrência - uma pistola calibre 9 milímetros.