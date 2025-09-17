Aprovação da PEC da Blindagem é legislar em causa própria, diz Instituto Não Aceito Corrupção

O Instituto Não Aceito Corrupção (Inac) divulgou nota nesta terça-feira, 16, criticando a aprovação da chamada PEC da Blindagem que passa a exigir autorização prévia do Congresso para abertura de processo criminal contra parlamentares envolvidos em crimes. A PEC foi aprovada com votos da maioria da oposição, de partidos do Centrão e com apoio de um grupo de deputados do PT.

"Trata-se de tentativa sequer disfarçada de quebra grave e grotesca do sistema de freios e contrapesos constitucionais, destroçando totalmente o princípio da separação dos poderes, cláusula pétrea e pedra angular do nosso sistema constitucional, do que resulta inconstitucionalidade insuperável, ao se propor a exigência de prévia autorização mediante votação secreta da respectiva Casa Legislativa para que se inicie uma responsabilização criminal em relação a crime de parlamentar. Isto é legislar em causa própria", diz a entidade em nota.

O projeto agora vai para análise do Senado. O Inac criticou também o fato de a PEC ter ido para votação direto no plenário da Câmara sem passar por apreciação de comissões.