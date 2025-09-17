Bolsonaro tem 'melhora parcial', e continuidade da internação será reavaliada ao longo do dia

O ex-presidente Jair Bolsonaro está com quadro de anemia e apresentou alteração da função renal, de acordo com boletim médico publicado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas suas redes sociais nesta quarta-feira, 17. A situação de saúde do ex-presidente melhorou após hidratação e haverá uma reavaliação para verificar a necessidade de permanência em internação.

"Os exames evidenciaram persistência da anemia e alteração da função renal, com elevação da creatinina. Realizou ressonância magnética do crânio para elucidação de quadro de tontura recorrente, que não mostrou alterações agudas. Houve melhora parcial após hidratação e o tratamento medicamentoso. Será reavaliado ao longo do dia, para definição da necessidade de permanência em ambiente hospitalar", diz o boletim médico.

Bolsonaro deu entrada no hospital DF Star, em Brasília, por volta das 16h desta terça-feira, 16, após ter falta de ar e episódios de vômito. Ele foi levado ao local acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e ficou internado sob observação da equipe médica.