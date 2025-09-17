Câncer de pele de Bolsonaro é agressivo? Conheça características da doença

Por conta disso, esse tipo de tumor de pele costuma ter um ótimo prognóstico quando removido precocemente. "O câncer de células escamosas in situ, nesse estágio, não tem capacidade nem de invadir tecidos próximos nem de dar metástase à distância, por exemplo para linfonodos ou outros órgãos", explica Flávio Brandão, oncologista da Oncoclínicas.

No entanto, em alguns casos, ele pode evoluir para um tipo de câncer de pele mais agressivo: o carcinoma espinocelular invasivo, que tem crescimento mais rápido. "Obviamente que se for deixado sem tratamento, pode, sim, evoluir para a forma invasiva, que é mais grave, de tratamento mais difícil. Por isso é importante o diagnóstico e tratamento precoces", afirma Brandão.

Ele explicou que o tempo de evolução entre a lesão localizada e a invasora varia, mas o processo costuma levar anos. Como não é possível ter plena certeza desse prazo, a remoção cirúrgica de lesões suspeitas é o mais indicado, de acordo com o especialista.

Como identificar o câncer de células escamosas

A confirmação da malignidade de uma lesão de pele, assim como a definição do tipo de câncer, só pode ser feita por meio da biópsia (exame anatomo patológico). Mas a aparência da lesão costuma ser diferente de acordo com o subtipo de tumor de pele. No caso do carcinoma escamoso, a lesão costuma ter cor vermelha parda, com aparência escamosa ou crostosa e plana e, em alguns casos, pode parecer uma placa de psoríase ou um quadro de dermatite.

Os especialistas explicam que ela também pode se apresentar como uma ferida que não cicatriza. "Ele pode lembrar uma mancha de pele inflamada, que descama. Isso pode confundir e atrasar o diagnóstico", alerta a dermatologista Natasha Crepaldi.