Eleição é daqui 18 meses e já tem gente prometendo indulto se eleito, diz Lula sobre Tarcísio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou indiretamente o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e demais chefes de Executivo estaduais de direita que prometem conceder indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - condenado pelo Supremo Tribunal Federal - caso sejam eleitos para a Presidência da República em 2026. A declaração foi feita em entrevista à BBC.

"Nós vamos ter eleições daqui a 18 meses e já tem gente dizendo que, se for eleito, vai liberar, vai dar indulto", disse Lula. Tarcísio já afirmou que seu primeiro ato como presidente seria indultar Bolsonaro. "Não há por que essa pressa toda. Vamos ver qual é o comportamento do Congresso Nacional".

Sobre a possibilidade de vetar uma eventual anistia que reduza as penas de presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, o presidente respondeu que essa é uma questão do Poder Judiciário. Ele salientou que muitas pessoas ainda nem sequer foram presas, que existem recursos em andamento e que é preciso aguardar o processo.