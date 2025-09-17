Fast Shop confessa propinas a fiscal e faz acordo para pagar multas de R$ 100 mi

Como parte do acordo, os executivos detalharam como funcionou o esquema de corrupção na Secretaria da Fazenda que, segundo os próprios depoimentos, permitiu a restituição de quase R$ 1,6 bilhão à Fast Shop entre 2021 e 2025. De acordo com o Ministério Público, eles confessaram "formal e circunstanciadamente a prática dos fatos delituosos".

O valor repassado pela empresa ao auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, apontado como "cabeça" do esquema, ultrapassa a marca de R$ 400 milhões, conforme as investigações. O valor foi confirmado pelos executivos. O auditor está preso.

Júlio narrou que foi o próprio fiscal quem o procurou, no final de 2020 ou no começo de 2021, oferecendo os "serviços" com a promessa de "oportunidades fiscais" e de blindar a Fast Shop de fiscalizações e "quaisquer transtornos". Milton afirmou que, segundo o fiscal, seria possível estender a cadeia de restituições a todas as fases de produção, "até a produção de minério".

'Empresas parceiras'

De acordo com os depoimentos, com o tempo, Artur teria passado a intermediar o contato com "empresas parceiras" interessadas na compra dos créditos de ICMS.

Funcionário da Fast Shop por mais de 30 anos, Mário é o responsável pelos assuntos fiscais da empresa. Era ele quem lidava com o auditor no dia a dia. O diretor afirmou em seu depoimento que sempre providenciou a documentação solicitada por Artur e que, algumas vezes, o próprio fiscal consultava os dados nos sistemas da Secretaria da Fazenda por meio do certificado digital da Fast Shop.