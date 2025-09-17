Genial/Quaest: 49% avaliam como exagerada pena de 27 anos de prisão imposta a Bolsonaro

Segundo o levantamento, 51% consideram adequada a prisão domiciliar, 28% a julgam exagerada e, 16%, insuficiente. Em relação ao uso de tornozeleira eletrônica, 48% avaliam a medida como adequada, 35% como exagerada e 13% como insuficiente. As duas sanções foram aplicadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, contra Bolsonaro antes da condenação por tentativa de golpe de Estado.

Em julho, Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas restritivas, como a proibição de acesso às redes sociais. No mês seguinte, o magistrado decretou a prisão domiciliar após Bolsonaro violar as medidas cautelares. À época, o ministro afirmou que o ex-presidente e seu filho Eduardo Bolsonaro agiram para coagir o julgamento da ação penal da trama golpista.

A pesquisa também avaliou a opinião dos brasileiros sobre a condenação que tornou Bolsonaro inelegível: 47% a avaliam como adequada, 35% como exagerada e 12% como insuficiente.

Questionados sobre a trama golpista, 55% dos entrevistados afirmaram que houve uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse de Lula após as eleições de 2022. Outros 38% negam que uma ruptura institucional tenha sido tentada.

Além disso, 54% avaliam que a tentativa de golpe contou com a participação de Bolsonaro, enquanto 34% acreditam que ele não atuou na trama golpista.

A pesquisa entrevistou 2.004 pessoas, com 16 anos ou mais, de 12 a 14 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, com 95% de nível de confiança.