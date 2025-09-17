Lula diz à BBC que guerras na Ucrânia e em Gaza não estariam acontecendo se ONU funcionasse

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, em entrevista à BBC, a Organização das Nações Unidas (ONU) e disse que, se ela estivesse "funcionando corretamente", as guerras na Ucrânia e em Gaza não estariam acontecendo.

"Se nós tivéssemos uma ONU funcionando corretamente, certamente essa guerra não teria acontecido. Não tem ninguém negociando porque a ONU não representa muita coisa. Hoje, se tivesse uma ONU funcionando, essa guerra não precisaria ter existido. Se a ONU estivesse funcionando, não precisava estar acontecendo Gaza", declarou o presidente.

Lula repetiu o discurso de que o que está acontecendo em Gaza é um "genocídio" cometido pelo governo de Israel. "E eu não acho que em Gaza tem uma guerra. Em Gaza tem um genocídio. Em Gaza tem um Exército (israelense) altamente sofisticado matando mulheres e crianças. E até o próprio povo judeu está contra isso porque toda vez eu vejo na imprensa passeata do povo judeu contra a matança que o Netanyahu está fazendo em Gaza", declarou.