Lula sobre Margem Equatorial: se tivermos problema, nós que seremos responsáveis

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em entrevista à BBC, que o Brasil está "cumprindo todos os rigores da lei" no processo de pesquisa para a exploração de petróleo na Margem Equatorial. Ele afirmou que, se houver algum problema nesse processo, "nós seremos responsáveis para cuidar desse problema".

A declaração foi dada após Lula ser questionado sobre o conflito entre o discurso de defesa da transição energética e do enfrentamento às mudanças climáticas e de exploração de petróleo na Margem Equatorial. "Primeiro, é preciso saber qual é a necessidade de cada país. O Brasil é um país que tem petróleo e nós possivelmente temos petróleo na Margem Equatorial. E nós estamos pesquisando, cumprindo todos os rigores da lei, para que a gente possa fazer a pesquisa e saber se lá tem petróleo", declarou.

Lula disse que a Petrobras "é a empresa que tem a melhor tecnologia de prospecção em águas profundas" e que "nunca teve um incidente, diferentemente da empresa inglesa, que teve um problema no Golfo do México". "Nós nunca tivemos um problema. E, se nós tivermos um problema, nós seremos responsáveis para cuidar desse problema. Eu sou totalmente favorável de que haverá o momento em que o mundo não vai precisar de combustível fóssil. Mas este momento não chegou. Eu quero saber qual é o país do planeta que está preparado para ter uma transição energética capaz de abdicar do combustível fóssil?", completou.