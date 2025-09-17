Lula veta PL que isentava Embrapa de taxas para registros de experimentos

Brasília, 17 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou integralmente o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que isentava a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) do pagamento de taxas e de contribuições cobradas pelos órgãos reguladores em pedidos de registro e proteção de experimentos de pesquisa, produtos e tecnologias geradas.De acordo com mensagem publicada no Diário Oficial da União (DOU), o veto foi recomendado pelos ministérios Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)."A proposição legislativa contraria o interesse público ao instituir benefício de natureza tributária sem apresentar medida compensatória, estimativa de impacto orçamentário-financeiro e cláusula de vigência, o que reduziria as receitas oriundas de taxas e de contribuições e afetaria o equilíbrio financeiro das entidades, além de estar em desacordo com o disposto nos art. 132 e art. 139 da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, e no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000", justificou o Planalto.