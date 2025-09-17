Maioria vê tentativa de golpe e participação de Bolsonaro nos atos, aponta Genial/Quaest

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 17, aponta que a maioria dos brasileiros considera que houve uma tentativa de golpe no País e que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve participação no episódio.

Segundo o levantamento, 55% acreditam que houve tentativa de golpe, enquanto 38% afirmam que não e 7% não souberam ou não responderam.

Na avaliação sobre a responsabilidade de Bolsonaro, 54% dizem que ele participou da trama golpista, 34% afirmam que não e 12% não opinaram.