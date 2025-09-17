Moraes retira GSI da escolta e determina padronização da segurança de Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta quarta-feira, 17, que o transporte e a escolta de Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, passem a ser feitos apenas pela Polícia Federal ou pela Polícia Penal, retirando o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) dessa função. No despacho, o magistrado destacou a necessidade de "maior padronização dos deslocamentos, da segurança do ex-presidente e da garantia da ordem pública".

A medida foi tomada após falhas registradas no domingo, 14, quando o ex-presidente deixou sua residência para realizar um procedimento médico no Hospital DF Star, em Brasília. Na ocasião, ao deixar o hospital, Bolsonaro permaneceu em pé ao lado do carro da Polícia Penal por alguns minutos, enquanto apoiadores gritavam palavras de ordem. A cena levou Moraes a cobrar esclarecimentos das forças de segurança.

Em resposta, a Polícia Penal encaminhou um relatório que embasou a decisão de Moraes e registrou que, na saída do hospital, a equipe se deparou com "um número muito grande de populares bem próximo à viatura" que transportaria Bolsonaro. Os agentes relataram ainda que, diante do "risco iminente de eventual desordem", optaram por não usar força para acelerar o embarque.