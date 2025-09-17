O que se sabe sobre morte de adolescente no parque aquático Thermas dos Laranjais

Um adolescente de 15 anos morreu após cair da parte superior da plataforma de acesso de um complexo de toboáguas no parque aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia, no interior de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, Pedro Gabriel Silva de Oliveira, de Campos do Jordão (SP), estava no parque com a família. A queda aconteceu de uma altura de aproximadamente 13 metros, por volta das 12h de segunda-feira.

O que diz a polícia