ONU aumenta verba para hospedar países em Belém na COP30

Segundo a Secop, até o momento, 79 países já confirmaram hospedagem em Belém por meio da plataforma do governo ou articulações próprias. Há ainda 70 países em processo de negociação. A previsão é de que, no total, 196 delegações participem do evento.

"Tivemos progresso, mas ainda há mais a ser feito", afirmou o secretário-executivo da UNFCCC, Simon Stiell, de acordo com uma nota divulgada pela Secop.

Brasil pede taxa emergencial

Apesar do aumento do subsídio dado pela ONU, o Brasil considerou a taxa insuficiente. No mesmo comunicado, o governo brasileiro afirma que "o valor continua abaixo da média praticada em outras capitais brasileiras e não cobre integralmente os custos locais."

Em outros países, a diária subsidiada pela ONU é maior. Na Alemanha, onde ocorre a Conferência de Bonn, uma preparatória para COP, o valor era de US$ 400, por exemplo.

Diante do cenário, a organização brasileira sugeriu que a ONU conceda uma taxa excepcional para a COP30, que "facilitaria a vinda de delegados de países em desenvolvimento."