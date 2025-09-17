PT vai a Alcolumbre contra aliado de Bolsonaro na CPI do INSS

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) recorreu ao presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), para pedir a retirada do senador Rogério Marinho (PL-RN) da CPI do INSS. Com a demanda, Alcolumbre tem em mãos nova cobrança que pode impactar os trabalhos do colegiado.

O líder do governo na comissão de inquérito argumenta que a participação de Marinho como titular do colegiado compromete a isenção e a imparcialidade dos trabalhos. Rogério Marinho foi secretário especial da Previdência no governo de Jair Bolsonaro (PL), além de ministro do Desenvolvimento Regional. Hoje, é o líder da oposição no Senado.

Para Pimenta, o senador "foi ministro de Estado e atuou diretamente na gestão de políticas públicas e atos administrativos" que são objeto da CPI Mista. O fato de ele poder ter acesso a documentos sigilosos que tratem de fatos ocorridos durante a própria gestão configuraria "interesse direto no objeto da investigação". Portanto, estaria caracterizada uma hipótese de suspeição, como ocorre para magistrados e autoridades julgadoras.