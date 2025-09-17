'Se (a anistia) viesse para eu vetar, pode ficar certo de que eu vetaria', diz Lula

"Eu não tentei fazer chamada porque ele nunca quis conversar", disse Lula. O presidente afirmou ainda não ter relação pessoal com o presidente americano e fez críticas ao seu comportamento. "Eu não tenho nenhuma relação com Trump porque, quando ele foi eleito pela primeira vez, eu não era presidente. E agora ele tem relação com Bolsonaro, e não com o Brasil", disse.

Lula afirmou que o comportamento de Trump é "muito ruim para a democracia", destacando que o americano "nega princípios básicos" de respeito às instituições democráticas e apoia pessoas antidemocráticas em várias partes do mundo. Segundo ele, contudo, essa postura não interfere na relação entre Brasil e Estados Unidos.

"Tive relação com todos os primeiros-ministros da Inglaterra sem nenhum problema. Eu não quero saber se é de direita ou de esquerda. Eu quero saber se é primeiro-ministro, se tem voto. A minha relação com Trump é a mesma coisa", continua. "Se ele foi eleito pelo povo americano, é o presidente dos Estados Unidos, e é com ele que eu tenho que ter relações. E ele, da mesma forma, comigo."

O presidente afirmou que, se necessário, está disposto a negociar diretamente com Trump, mas ressalta que "exige respeito". Ele disse querer que o Brasil seja tratado de forma digna, o que, segundo ele, não tem ocorrido até agora.

Lula lembrou que, após o governo brasileiro enviar uma carta pedindo uma definição sobre as propostas apresentadas, a Casa Branca optou por divulgar a taxação à imprensa brasileira, em vez de responder oficialmente. Considerou essa atitude inaceitável e acusou Washington de ter divulgado "mentiras" ao justificar a medida, alegando que o Brasil não poderia regular as big techs americanas. Lula reforçou que o que está em discussão não é a regulação das plataformas nos Estados Unidos, mas sim daquelas que atuam em território brasileiro, como já ocorre em diversos países.

Ele também defendeu uma relação civilizada entre os dois países, mas lembra de episódios históricos de tensão. Ressaltou também que a última guerra travada pelo Brasil foi contra o Paraguai, há quase dois séculos, e diz querer manter um convívio respeitoso com os americanos.