Secretário de Trump responde a ministros do STF e reforça ameaça de reagir à 'caça às bruxas'

O secretário de Estado adjunto dos Estados Unidos, embaixador Christopher Landau, afirmou nesta quarta-feira, 17, que o processo judicial que apurou golpe de Estado e que condenou o ex-presidente da República Jair Bolsonaro pode ser uma "farsa política". O norte-americano comentava uma reportagem da Folha de S.Paulo que afirma que ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) disseram que o presidente dos EUA, Donald Trump, levará Bolsonaro à Papuda, se aumentar sanções contra o País.

"Se essa reportagem for verdadeira, isso apenas confirma que todo o processo 'judicial' em andamento no Brasil é uma farsa política", escreveu Landau, em publicação no X. "Aqueles que afirmam estar seguindo o Estado de Direito não podem aumentar a punição de um réu criminal em razão da resposta de uma terceira parte à sua decisão. Como Trump e o secretário de Estado, Marco Rubio destacaram, os EUA responderão de acordo com essa caça às bruxas política e não serão dissuadidos por ameaças judiciais", concluiu.

Na reportagem, o veículo afirma que magistrados do Supremo veem inviabilidade de qualquer tratamento diferenciado a Bolsonaro com um eventual aumento de sanções ao País por parte do governo Trump. Nenhum ministro em específico foi citado.