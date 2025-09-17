Tarcísio volta a descartar Presidência e diz que pretende disputar reeleição em SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quarta-feira, 17, que não pretende disputar a Presidência da República em 2026. Durante compromisso em Araçatuba, no interior paulista, Tarcísio afirmou que a prioridade é disputar mais um mandato à frente do Bandeirantes. "Eu pretendo concorrer à reeleição", disse a jornalistas ao ser questionado sobre seus planos políticos.

Embora já tenha negado, em outras ocasiões, a possibilidade de se lançar candidato ao Planalto, a nova declaração ocorre em um momento de movimentação do governador em torno do projeto de anistia aos condenados por golpe de Estado, incluindo seu padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Também é a primeira vez que ele se pronuncia sobre o assunto depois que Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão, considerado líder da trama golpista pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Pesquisa do instituto Atlas/Bloomberg sobre as eleições de 2026 divulgada nesta quarta-feira, 17, considerou cenários em que Tarcísio participa da disputa à Presidência. Em um eventual segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 50,6% das intenções de voto, enquanto o governador de São Paulo aparece com 45,2%. Outros 4,2% não souberam responder ou votariam em branco ou nulo.