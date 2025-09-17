Últimos dias de inverno devem ser marcados por nova onda de calor em SP e outras regiões

As temperaturas vão subir nos próximos dias e a expectativa é que o Brasil enfrente uma nova onda de calor nos últimos dias do inverno deste ano. De acordo com a Climatempo, o fenômeno deve iniciar nesta quinta-feira, 18, e seguir até a próxima segunda-feira, dia 22, quando começa a primavera no País.

Segundo a empresa de meteorologia, desde o início deste mês, diversas áreas brasileiras já vivenciaram um grande aquecimento.

"Temperaturas acima dos 40°C voltam ser registradas em vários locais do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste do Brasil. É possível ainda que novos recordes de calor para este ano sejam estabelecidos em capitais como Goiânia, Brasília, Campo Grande, Cuiabá e Palmas", disse a Climatempo.