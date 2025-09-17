Veja o passo a passo da emboscada que matou o ex-delegado-geral Ruy Fontes no litoral de SP

- Ruy teria saído da prefeitura pela Rua José Borges Neto. Às 18h15, ele entrar na Arnaldo Vittuli;

- Assim que avistam o carro do ex-delegado, os criminosos ligam o veículo. Quando o automóvel de Ruy passa por eles, é alvo de ao menos dois tiros;

- O ex-delegado foge e vira à esquerda para a Rua 1° de Janeiro, a qual percorre em alta velocidade sendo perseguido;

- Na fuga, ele entra na Avenida Doutor Roberto de Almeida Vinhas e colide com um ônibus. O carro capota. Os criminosos descem da Hilux, vão até o veículo do ex-delegado e efetuam 69 tiros;

- Em seguida, na Avenida Casemiro Domcev, altura do nº 380, no bairro Nova Mirim, um veículo com as características do que foi usado pelos criminosos é encontrado em chamas.

Dois suspeitos foram identificados por meio do reconhecimento de material genético encontrado no carro envolvido no crime e em perícia feita no local do crime. A mãe de um deles foi ouvida pela polícia.