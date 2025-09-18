Acidente com carreta interdita o Rodoanel de SP

Um acidente envolvendo uma carreta que transportava soja provoca interdição no Rodoanel, no sentido da Rodovia Presidente Dutra. O acidente ocorreu na madrugada de hoje, na altura do km 20. Não houve feridos.

O Centro de Controle Operacional do RodoAnel informa que a ocorrência foi registrada às 2h35 na pista interna rodovia, em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

"O acidente envolveu uma carreta, que tombou sobre a pista externa, resultando na queda da carga (carga seca). O condutor saiu ileso", disse a concessionária.