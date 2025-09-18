Em Nova York, Janja participa de eventos como enviada especial para mulheres da COP-30

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, está em Nova York, nos Estados Unidos, como enviada especial para mulheres da COP-30 escolhida pela presidência do evento. Ela chegou à cidade três dias antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que fará o discurso de abertura da reunião da Assembleia Geral da ONU na próxima terça-feira, 23. Segundo a assessoria de Janja, a primeira-dama está hospedada na residência oficial do embaixador Sérgio Danese, representante do Brasil na ONU. O local costuma receber autoridades brasileiras.

Nos próximos dias, Janja participará de eventos ligados a temas como combate à fome e à crise climática. Depois, deve acompanhar os compromissos de Lula, que, além do discurso na ONU, incluem eventos sobre clima, defesa da democracia e a questão da Palestina, em conferência convocada pela França e Arábia Saudita.

Na quinta-feira, 18, a primeira-dama participou de forma remota de Cúpula Global da Coalizão para a Alimentação Escolar na condição de "Embaixadora da Alimentação Escolar do Brasil". À tarde está prevista uma reunião sobre "transversalização da conexão de gênero-clima para a COP-30", promovida pelo Instituto Georgetown para Mulheres, Paz e Segurança. Ela foi convidada por Patricia Espinosa, ex-Secretária Executiva da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática.