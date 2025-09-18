EUA vendem 923 mil t de soja da safra 2025/26, revela USDA

São Paulo, 18 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 923 mil toneladas de soja da safra 2025/26, já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 11 de setembro, informou nesta quinta-feira, 18, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O ano comercial teve início em 1º de setembro. Os principais compradores na semana foram Egito (228,4 mil t), México (195,4 mil t), Espanha (179,4 mil t), Bangladesh (85,3 mil t) e Países Baixos (69,1 mil t), que compensaram os cancelamentos de destinos não revelados (148,5 mil t), Paquistão (1,4 mil t) e Costa Rica (300 t).Para o ano comercial 2026/27, as vendas foram de 2,3 mil toneladas. Os principais compradores foram Japão (2,1 mil t) e Vietnã (200 t).O volume total de vendas - de 925,3 mil t - ficou dentro das estimativas de analistas, que esperavam um volume entre 400 mil e 1,50 milhão de toneladas.As exportações na semana somaram 837,1 mil toneladas. Os destinos principais foram Espanha (133,4 mil t), Bangladesh (110,3 mil t), México (85,7 mil t), Países Baixos (69,1 mil t) e Turquia (68,2 mil t).*Com informações da Dow Jones Newswires