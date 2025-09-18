Genial/Quaest: Lula lidera em todos os cenários para 2026 e vence adversários em 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera hoje as intenções de voto para as eleições de 2026, mostra pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 18. O instituto testou oito cenários de primeiro turno, com o petista liderando em todos. Além disso, o levantamento mostrou que Lula venceria todos seus potenciais adversários num eventual segundo turno pelo Palácio do Planalto.

De modo geral, a pesquisa revelou um cenário de estabilidade em relação ao levantamento publicado no mês passado. De lá para cá, o presidente seguiu na liderança em todos os cenários testados, com sutis variações dentro da margem de erro.

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores em 120 cidades brasileiras de 12 a 14 de setembro. A coleta foi realizada em domicílio com questionários estruturados. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, com 95% de confiança.