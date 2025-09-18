Genial/Quaest: rejeição a Tarcísio é de 40%; a de Lula vai a 52% e a de Bolsonaro chega a 64%

O movimento do governador culminou no ato de 7 de setembro, quando ele afirmou que não aceitaria a "ditadura de um poder sobre o outro" nem que "um ditador paute o que devemos fazer", em crítica direta ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. "Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes", disparou.

A escalada de tensão, porém, gerou alertas em sua própria base. Após a repercussão, Tarcísio foi aconselhado a reduzir a temperatura do discurso e evitar novos desgastes públicos sobre o tema. Na última terça-feira, 16, tentou sinalizar moderação ao declarar: "O esforço que tinha de ser feito, foi feito".

O levantamento da Quaest, no entanto, também aponta um trunfo para o governador paulista. Tarcísio está entre os pré-candidatos mais desconhecidos nacionalmente: 34% dos eleitores afirmaram não saber quem ele é. Entre os que já o conhecem, 26% disseram que votariam nele. A comparação com Lula revela o abismo em termos de notoriedade: apenas 2% disseram não conhecer o presidente, e 46% afirmaram que votariam nele.

Outros nomes testados registraram índices mais elevados de rejeição. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) lidera a lista, com 68%. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro aparece com 61%, e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 60%.

Já entre os governadores que despontam como potenciais candidatos de direita, os números são mais baixos, puxados pelo alto desconhecimento. O paranaense Ratinho Jr. (PSD) tem 39% de rejeição, similar a de Tarcísio; Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, 33%; e Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, 32%.

A pesquisa reforça ainda a posição de Tarcísio como herdeiro natural do bolsonarismo. Entre os eleitores que se declaram bolsonaristas, 23% o apontam como preferido para suceder Bolsonaro. Na direita não bolsonarista, o índice sobe a 34%, deixando para trás Michelle Bolsonaro, com 8%, e Eduardo Bolsonaro, com apenas 2%.