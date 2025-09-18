Gilmar Mendes diz que PEC da Blindagem não interfere em processos já em curso no STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes afirmou nesta quinta-feira, 18, que a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), conhecida como PEC da Blindagem, não afetará os processos que já estão em tramitação no Supremo. A declaração foi feita durante um evento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Os processos que já estão em curso seguirão o seu rumo, denúncia já recebida. A lógica que houve no passado, inicialmente, era de uma proteção bastante grande aos parlamentares. Se não houvesse licença, não havia processo", disse o ministro em entrevista coletiva.

A PEC da Blindagem foi aprovada pela Câmara dos Deputados na última terça-feira, 16. A proposta prevê o aumento da imunidade parlamentar em relação a processos criminais e vem sendo alvo de diversas críticas desde sua aprovação. Ainda durante a entrevista, Gilmar Mendes comentou sobre a possibilidade de a proposta ser questionada no STF.