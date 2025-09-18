Governo Lula vê PEC da Blindagem e anistia avançarem para tentar aprovar medidas econômicas

No mesmo dia, parlamentares passaram o dia negociando a urgência (medida que acelera a tramitação) para o projeto de anistia na Câmara, após aprovarem a PEC da Blindagem. A articulação do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), entrou em colisão com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-PA), que se queixou de colegas em um desabafo no plenário do Senado à tarde.

Nos bastidores, o clima que desembocou no desabafo de Alcolumbre incluía a pressão da oposição no Senado pela anistia aos condenados pelos atos golpistas. Os parlamentares favoráveis a essa medida aguardaram um sinal dos líderes da Câmara de que a urgência seria votada para só depois disso votar a medida provisória (MP) que aumenta a isenção da conta de luz para consumidores de baixa renda - escalando a tensão do governo, que tinha até esta quarta para aprovar a proposta e evitar que o benefício perdesse a validade.

Integrantes do governo vieram a público criticar a PEC da Blindagem; mas, ao mesmo tempo, a medida recebeu o voto favorável de deputados do PT e de outros aliados de Lula. A estratégia foi deixar claro que a prioridade do governo é aprovar as medidas econômicas que favoreçam as classes mais pobres.

"A chamada PEC das prerrogativas interessa ao parlamento, que a aprovou. Por ser emenda à Constituição, a matéria não está sujeita ao veto presidencial. Ao governo interessa debater e votar a agenda do povo, a começar pela isenção do IR para quem ganha até 5 mil reais, a justiça tributária", disse a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, no X.

Gleisi foi seguida pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. "Esta pauta que está sendo votada da PEC da Blindagem não atende ao interesse do povo brasileiro. Não é isso que o povo brasileiro quer. O povo brasileiro quer que eu e Haddad e o presidente Lula possamos conter ainda mais a inflação para baratear o preço dos alimentos", disse a ministra durante o Seminário de Riscos Fiscais, ao lado dos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Jorge Messias (AGU).

Tebet continuou, elencando como pauta prioritária "que o Congresso Nacional aprove a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e diminuindo a carga tributária também para quem ganha de 5 mil a quase R$ 8 mil" e citando a MP da conta de luz, que estava prestes a perder a validade se não fosse aprovada pelo Senado naquele mesmo dia.