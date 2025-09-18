Grupo armado com fuzis invade hospital no Rio em busca de paciente internado

Um hospital público no Rio de Janeiro foi invadido por um grupo armado com fuzis na madrugada desta quinta-feira, 18. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde da capital, o alvo era um paciente internado no centro cirúrgico. O caso aconteceu no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, bairro na zona oeste carioca.

Ainda de acordo com a prefeitura, o grupo rendeu um segurança na entrada da garagem do hospital e seguiu para o centro cirúrgico.

"No momento da invasão, havia oito gestantes tendo bebê, pais com crianças no colo, e 300 pacientes internados no hospital, 36 deles no centro de terapia intensiva. Foi uma situação terrível. É uma ousadia absurda e um desrespeito a todos os pacientes e profissionais no local", afirmou ao Estadão o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz.