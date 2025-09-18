Lula diz que PEC da Blindagem aprovada pela Câmara 'não é uma coisa séria'

Presidente volta a dizer que anistia é do Congresso

Lula também afirmou que a questão da anistia aos condenados pelos atos golpistas do 8 de Janeiro é da competência do Legislativo. "A anistia é do Congresso Nacional", declarou o presidente para jornalistas pouco antes do início da cerimônia de anúncios dos resultados do Novo PAC Seleções para Encostas e Drenagens, no Palácio do Planalto.

A declaração de Lula de agora reafirma o que ele falou em entrevista à BBC Internacional veiculada nesta quarta-feira, 17. Na ocasião, o petista disse que "não se mete em uma coisa do Congresso". O chefe do Executivo, porém, disse na entrevista que vetará o texto, caso ele chegue à sanção presidencial.

"O presidente da República não se mete numa coisa do Congresso Nacional. Se os partidos políticos entenderem que é preciso dar anistia e votarem assim, isso é um problema do Congresso", disse Lula para a emissora.

Presidente volta a comparar Brasil de 2023 com a Faixa de Gaza

O petista voltou a comparar o Brasil, quando ele tomou posse no terceiro mandato à frente da Presidência, com a Faixa de Gaza. Segundo o petista, assim como a região em conflito no Oriente Médio, o País estava "destruído" pelo governo do ex-presidente. "Quando nós chegamos aqui, em 2023, esse País estava como a Faixa de Gaza, estava destruído", declarou o presidente nesta quinta-feira, 18.