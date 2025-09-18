Michelle volta a postar foto de Lula com camisa a favor de anistia

Um dia após a Câmara dos Deputados aprovar urgência ao projeto de lei que perdoa condenados pelo 8 de Janeiro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) voltou a publicar nesta quinta-feira, 18, uma foto antiga do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usando uma camiseta em que se lê a palavra "anistia". Em março, Michelle postou a mesma foto. Naquele dia, o marido, ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), esteve em Copacabana, no Rio, pedindo anistia aos condenados pelos atos golpistas.

Hoje, ele próprio condenado por golpe de Estado e outros quatro crimes pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tenta evitar o cumprimento da pena de mais 27 anos de prisão por meio da aprovação de projeto que o perdoe. Mesmo com sinalizações do Senado e do próprio Supremo de que uma eventual anistia seria inconstitucional pela natureza dos crimes cometidos que se quer perdoar - contra a democracia - bolsonaristas insistem na tramitação do projeto.

O teor do projeto ainda não foi definido. Embora aliados do ex-presidente pressionem pela extensão da medida aos condenados pela trama golpista, há negociações nos bastidores para que a proposta diminua as penas dos executores, mas não se estenda a Bolsonaro e aliados.