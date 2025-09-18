Novo Nordisk anuncia resultados positivos de pílula do Wegovy e Ozempic e ação salta

O estudo também constatou que a pílula melhorou os fatores de risco cardiovascular, bem como a capacidade de ser mais ativo na vida diária, enquanto o perfil de segurança e tolerabilidade foi consistente com a injeção Wegovy.

Os resultados foram publicados no The New England Journal of Medicine.

"Atualmente, menos de 2% dos indivíduos com obesidade nos EUA recebem medicamentos para obesidade, e o Wegovy em comprimidos também pode atender à preferência dos pacientes por tratamento oral", afirmou Martin Holst Lange, diretor científico e chefe de pesquisa e desenvolvimento da Novo Nordisk.

"Após a aprovação da FDA, haverá amplo suprimento disponível para atender à demanda esperada nos EUA, pois esperamos estabelecer um novo padrão de tratamento para medicamentos orais para perda de peso."

Outro medicamento da Novo Nordisk, o Ozempic, reduz o risco de ataque cardíaco, derrame e morte em 23% em pessoas com diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares em comparação com o medicamento rival dulaglutida, informou a empresa.

A companhia estudou dados de 60.000 pacientes do Medicare nos EUA, com pelo menos 66 anos de idade e portadores de diabetes tipo 2, doença cardiovascular aterosclerótica e múltiplas condições de saúde.