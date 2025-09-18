Padilha recebe visto para ir aos Estados Unidos acompanhar Lula na ONU

Os Estados Unidos concederam visto ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nesta quinta-feira, 18. O ministro ainda não decidiu se irá à Assembleia Geral da ONU em Nova York e à Conferência da Organização Pan-Americana de Saúde na próxima semana. Segundo o ministério, Padilha vai priorizar a tramitação da medida provisória do programa Agora tem Especialistas, mas a expectativa é que consiga conciliar com a agenda internacional.

Em agosto, os EUA cancelaram o visto da mulher e da filha do ministro. A autorização de Padilha para entrar no país não tinha sido alvo do governo de Donald Trump, porque já estava vencida. A punição aplicada pelo governo dos EUA foi justificada por conta da participação de Padilha no acordo com Cuba para a criação do programa Mais Médicos com profissionais de saúde daquele país.

No início da semana, Padilha ironizou o tema e citou música da cantora Luka ao comentar sobre a questão: "Tô nem aí", disse. O ministro recebeu visto G2, que é uma modalidade especial para funcionários de governos estrangeiros que visitam temporariamente os Estados Unidos.