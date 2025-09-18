Polícia prende mulher suspeita de ter elo com a morte do ex-delegado-geral Ruy Fontes, diz TV

Uma mulher suspeita de participação na morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, assassinado em uma emboscada na Praia Grande, no litoral paulista, foi presa temporariamente na madrugada desta quinta-feira, 18, segundo a TV Globo.

A Justiça decretou a prisão após pedido da investigação. Ela é suspeita de ter levado um fuzil usado para a execução do ex-delegado-geral de Praia Grande para São Paulo. A suspeita prestou depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na noite desta quarta-feira, 17. Como a identidade dela não foi revelada, a defesa não foi localizada.

Fontes saía da sede da Prefeitura de Praia Grande, quando foi perseguido e executado pelos criminosos.