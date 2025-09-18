PT e PSOL vão acionar PGR contra nomeação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria

Em ato simbólico realizado no protocolo da Câmara, Melchionna afirmou que a oposição entregou caixas com assinaturas de mais de 400 mil brasileiros pedindo a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro.

"Hoje nós vamos entregar essas caixas endereçadas ao presidente da Câmara, Hugo Motta, mostrando a vontade de 400 mil brasileiros de cumprir a legislação e garantir a cassação de Eduardo Bolsonaro", disse a deputada.

PT e PSOL já protocolaram um pedido formal de cassação do mandato do parlamentar, terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Melchionna classificou a tentativa de nomeação como uma estratégia para "burlar a inteligência do povo brasileiro" e driblar o regimento da Câmara.

"Essa medida foi colocada para tentar burlar a inteligência do povo brasileiro e, sobretudo, o regimento da Casa", afirmou a deputada.

Parlamentares da oposição também criticaram a decisão. O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) classificou a indicação como um "absurdo".

"O absurdo não pode ser naturalizado. É óbvio o que está acontecendo. O sujeito agora é indicado como líder de uma bancada diretamente dos Estados Unidos, com ações permanentes de boicote e conspiração contra o nosso país", declarou.