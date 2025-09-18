STF forma maioria para restringir cobertura fora do rol da ANS por planos de saúde

A lei fixa apenas dois parâmetros para determinar às operadoras o custeamento de procedimentos fora do rol: comprovação da eficácia à luz de evidências científicas e recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional.

Barroso ainda propôs regras para reduzir a alta judicialização na área da saúde suplementar. "O Judiciário não pode se transformar na porta principal de entrada das demandas aos planos de saúde e é preciso evitar a judicialização desnecessária", ressaltou.

De acordo com seu voto, o Judiciário, ao analisar um pedido de cobertura de tratamento fora do rol da ANS, deverá verificar se há prova do prévio requerimento ao plano de saúde e não pode basear sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte.

"A fixação de requisitos objetivos e exigência de pedido prévio à operadora constituem salvaguardas indispensáveis para que o Poder Judiciário não seja convertido em instância ordinária de apreciação de pedidos de cobertura", acrescentou Barroso.

O ministro disse que seu voto buscou equilibrar o "máximo atendimento possível a quem precisa" e a "preservação da sustentabilidade do sistema". Seu entendimento foi acompanhado pelos ministros Kássio Nunes Marques, Cristiano Zanin, André Mendonça, Luiz Fux e Dias Toffoli.

Divergência

Os ministros Flávio Dino, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia consideraram a lei suficiente para coibir abusos. "A opção legislativa é uma opção legítima, e nada obstante a controvérsia que daqui emerge à luz de interesses legítimos das operadoras de plano de saúde, não é uma inconstitucionalidade patente, direta, imediata, que mereça ser declarada pelo Supremo Tribunal Federal", afirmou Fachin em seu voto. Ele também não viu inconstitucionalidade na falta de previsibilidade dos contratos, "que por natureza são aleatórios", afirmou.