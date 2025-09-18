Vereadoras de SP batem boca no X e troca de xingamento vai parar na Corregedoria da Câmara

A vereadora e coordenadora do Movimento Brasil Livre Amanda Vettorazzo (União Brasil) protocolou na Corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo um requerimento para abertura de processo disciplinar contra a colega Zoe Martínez (PL). A vereadora do PL, por sua vez, também fez requerimento para que Amanda fosse investigada.

As duas protagonizaram um bate-boca no X (antigo Twitter) nesta quarta-feira, 17, em que trocaram ofensas. A discussão começou com uma crítica de Amanda sobre a aprovação da PEC da Blindagem na Câmara dos Deputados, afirmando que o bolsonarismo deu "imunidade eterna ao Centrão". Zoe respondeu sugerindo que o "grupo do MBL" prefere ser "sensacionalista e enganar o povo".

Entre troca de acusações, Zoe chamou Amanda de "bandejão da municipalidade". A vereadora do União respondeu chamando a colega de origem cubana de "forasteira", e publicou uma foto dela mesma no plenário da Casa, afirmando estar trabalhando e que não bateria boca na internet. Zoe então fez um comentário sobre as roupas que Amanda costuma usar, em tom pejorativo.