Seca na Grande SP: Reservatórios chegam a 32,8%, menor volume desde 2015

O Sistema de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), administrado pela Sabesp, apresentou variações negativas no armazenamento entre os dias 17 e 18 de setembro. O volume total caiu de 33% (641,83 hectômetros cúbicos) para 32,8% (637,55 hm3), refletindo uma redução de 0,2 ponto porcentual.

É o menor volume para a data desde 2015, quando a região sofreu com uma crise hídrica histórica. Em 18 de setembro daquele ano, os reservatórios operaram com apenas 11,6% do volume total.

Todos os sistemas mananciais apresentaram queda no volume. O Sistema Cantareira passou de 30,5% para 30,2%, com uma diminuição em hm3 de 299,51 para 296,96. O Alto Tietê reduziu de 26,3% para 26,1%, com a capacidade passando de 147,12 hm3 para 146,34 hm3.