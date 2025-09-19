Alessandro Vieira, contrário à PEC da Blindagem, é escolhido como relator da proposta no Senado

Na noite desta sexta-feira, 19, Vieira disse que fará um relatório contra a PEC. "Minha posição sobre o tema é pública e o relatório será pela rejeição, demonstrando tecnicamente os enormes prejuízos que essa proposta pode causar aos brasileiros", afirmou.

Na própria quinta-feira, o líder do MDB - partido de Vieira - no Senado, Eduardo Braga (AM), disse que os senadores do partido serão contra a PEC.

Assim como Vieira, Otto já disse que a PEC - que dificulta a prisão de parlamentares e a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal (STF) abrir processo criminal, tudo isso em votação secreta - não prospera no Senado.

Mais cedo, ainda nesta sexta-feira, 19, Otto esteve com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e dizem que não farão a PEC prosperar.

"O trabalho vai ser para sepultar a PEC da Insanidade Parlamentar", disse Alencar ao Estadão. A PEC da Blindagem, aprovada na Câmara nesta semana, foi ao Senado e já foi encaminhada à CCJ.

Segundo o presidente do colegiado, nada será feito de forma apressada. "Eu não faço isso (votar propostas de forma acelerada). Ele (Vieira) vai fazer o relatório, dar o conhecimento aos senadores e no momento próprio a gente vai avaliar isso", disse Alencar.