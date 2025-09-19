Após dias calor, SP pode ter chegada de frente fria com, chuvas de granizo e ventos fortes

Após a previsão de dias intensos de calor para o final de semana, o clima no Estado de São Paulo pode ter uma reviravolta a partir do próximo domingo, dia 21, às vésperas da entrada da primavera.

A possível chegada de uma frente fria deverá provocar tempestades, queda na temperatura, aumento da umidade relativa do ar e risco de chuva de granizo em partes do Estado (veja mais abaixo).

Na capital, as temperaturas devem despencar. De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, as máximas não devem ultrapassar os 18°C, enquanto as mínimas devem chegar aos 14°C, ao longo de toda a semana.