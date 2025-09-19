Ciro Gomes diz que não vai se candidatar à Presidência de novo, após 4 derrotas

O ex-ministro e ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) afirmou que não voltará a se candidatar à Presidência da República. "Não quero mais ser candidato, não. Não quero mais importunar os eleitores", disse em entrevista à rádio Itatiaia nesta quinta-feira, 18, após palestra em evento universitário na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Ciro concorreu à quarta eleição presidencial em 2022, quando se apresentou como uma opção fora da polarização entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas terminou o pleito em quarto lugar, com 3% dos votos válidos, atrás de Simone Tebet (MDB).

Em 1998 e em 2002, pelo PPS, chegou a 10,9% e 11,9% dos votos. Em 2018, com o PDT, alcançou 12,4% do eleitorado. Ciro também foi governador do Ceará de 1991 a 1994 e ministro nos governos Itamar Franco e Lula.