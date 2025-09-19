Clima: Inmet alerta para "perigo" de tempestades na região sul no domingo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de perigo, de tempestades na região Sul neste domingo. O alerta vale para todo o Estado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e para áreas do Paraná. A previsão é de acumulado de chuva, podendo superar 100 milímetros por dia com ventos de até 100 km/hora e queda de granizo, informou o Inmet. De acordo com o instituto, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O aviso abrange a região serrana, oeste catarinense, sudoeste rio-grandense, Vale do Itajaí, noroeste rio-grandense, Grande Florianópolis, centro ocidental rio-grandense, Região Metropolitana de Curitiba, Região Metropolitana de Porto Alegre, sudeste rio-grandense, sudoeste paranaense, nordeste rio-grandense, sudeste paranaense, norte catarinense, sul catarinense, centro oriental rio-grandense, oeste paranaense, centro-sul paranaense e centro oriental paranaense.

Após a tempestade, há risco de geada na segunda-feira (22) em áreas de Santa Catarina e do Paraná.