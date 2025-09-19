Como foram localizados no PR os corpos dos 4 desaparecidos após cobrança de dívida

As escavações foram feitas com auxílio de máquinas pesadas da Prefeitura de Icaraíma. Foram concluídas por volta das 5 horas desta sexta-feira, dia 19.

O sigilo das investigações ainda é mantido, em razão das investigações que estão em andamento para esclarecer o caso. "Agora é continuar as buscas por evidências e organizar as evidências que já temos. Organizar todas as informações coletadas até o momento para a elucidação dos fatos", reforçou o delegado.

Após 44 dias de buscas, os quatro corpos que estavam desaparecidas foram encontrados. Eles já estavam apresentando um processo de decomposição, mas sendo possível uma identificação visual preliminar. "Estavam com perfurações de arma de fogo. Também foram localizados os seus pertences nesta mesma vala onde os corpos estavam. Agora seguem os trabalhos para a identificação formalmente dessas quatro pessoas", disse o coronel Hudson Leôncio Teixeira, secretário da Segurança Pública do Paraná.

Anteriormente, a Polícia Civil do Estado havia dito que os quatro tinham saído de São Paulo para cobrar uma dívida no Paraná. No entanto, o secretário falou, nesta sexta-feira, que o Rafael, o Robishley e Diego vieram de São Paulo e encontraram o Alencar já no município de Icaraíma, no Paraná.

Suspeitos

O caso é investigado como homicídio, e uma das hipóteses é de que o grupo tenha sido executado por dois dos possíveis devedores cobrados, Antonio Buscariollo, 66 anos, e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, 22, que são pai e filho.