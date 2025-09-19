Consórcio Saúde HoPE arremata projeto de construção e operação de complexo de saúde em BH

O Consórcio Saúde HoPE arrematou nesta sexta-feira, 19, o projeto para construção e operação do Complexo de Saúde Hospital Padre Eustáquio (Complexo de Saúde HoPE), que será construído em Belo Horizonte (MG). O grupo, composto pela Integra Brasil Oncomed e B2U, desbancou outros dois proponentes com um deságio de 13,03% em relação à constraprestação máxima anual a ser paga pelo poder público à concessionária. O leilão ocorreu na sede da B3, em São Paulo.

O valor final de contraprestação ficou em R$ 286 milhões ante o teto de R$ R$ 328,8 milhões estipulado em edital. O contrato tem um valor previsto de R$ 2,4 bilhões, que serão aportados ao longo de 30 anos. Este é considerado um dos maiores investimentos em saúde pública em Minas nas últimas décadas, segundo o governo do Estado.

No modelo de parceria público-privada (PPP), o governo mineiro será responsável pelos serviços de saúde, com atendimento gratuito via o Sistema Único de Saúde (SUS). Já a concessionária vencedora ficará com a construção do complexo e gestão administrativa.