Corpos são encontrados no PR; suspeita é de que sejam de 4 homens que foram cobrar dívida

A Polícia Civil do Paraná localizou na madrugada sexta-feira, 19, corpos enterrados em uma área rural de Icaraíma, no Noroeste do Estado. A suspeita é de que sejam dos quatro homens que saíram do Estado de São Paulo, para cobrar uma dívida, e que estavam desaparecidos desde agosto.

Essa última etapa das buscas teve início na manhã de quinta-feira, 18. "O trabalho investigativo se concentrou inicialmente nos arredores de um veículo que foi a última evidência material encontrada do grupo. A área de varredura foi ampliada gradualmente, em um esforço contínuo para localizar os desaparecidos", disse a Polícia Civil do Estado.

Por volta das 23h, as equipes localizaram uma área com sinais de alteração no solo, dissimulada sob galhos e vegetação seca. Durante as escavações, os policiais encontraram os corpos.