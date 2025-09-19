Flávio Bolsonaro e Damares Alves visitam Zambelli em prisão na Itália: 'Falamos de esperança'

Girão chamou a prisão de "caçada implacável com o dinheiro do povo" por estarem "contratando advogado no exterior para caçar brasileiro".

Zambelli aguarda o processo de extradição para o Brasil, que pode durar de um ano e meio a dois anos. No fim do mês passado, a Justiça italiana decidiu mantê-la presa durante o trâmite. A defesa da deputada alegava questões de saúde e pedia que ela pudesse aguardar a decisão em liberdade.

Damares afirmou ter sido "emocionante" ver Zambelli. "Ela, nas condições em que está, uma mulher doente, enferma, longe do filho, longe do pai, longe da mãe. Mas a esperança hoje, no coração da Carla, reacendeu. Brasil, continue orando por ela", disse em vídeo gravado por Malta. Flávio não disse nada, apenas acenou.

Durante os dias na Itália, os senadores também planejam encontros com parlamentares italianos. A intenção, afirmam, é promover "interlocução com autoridades italianas competentes, reforçando a importância de que a deputada possa responder ao processo em liberdade".

Os parlamentares voltaram a afirmar que as despesas da viagem, como passagens e hospedagem, serão integralmente custeadas por eles, sem custos para o Senado Federal. O grupo retorna ao Brasil no domingo, 21.

Zambelli fugiu para a Europa após ser condenada a dez anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o auxílio do hacker Walter Delgatti Neto.