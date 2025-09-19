Flordelis passa mal na prisão: advogada fala em AVC, mas secretaria nega

Segundo a pasta, Flordelis se queixou de mal estar e dores na região lombar. Ela recebeu atendimento ainda na cela e foi levada para o hospital penitenciário. Foi diagnosticado o quadro de lombalgia e, após a intervenção médica, ela foi levada de volta à cela, onde está sob acompanhamento.

A advogada da ex-deputada, Janira da Rocha, afirma que os informes que recebeu da família sobre o estado de saúde de Flordelis indicam a necessidade de transferência imediata.

"A intenção era transferir para um hospital particular, no entanto, a família nos informou que ela não teria mais o plano de saúde, que foi cancelado por falta de condições para pagá-lo. Assim, manteremos o pedido para que vá a uma unidade de saúde pública", disse ao Estadão.

Conforme a defensora, o pedido será encaminhado à Justiça ainda nesta sexta-feira, 19. "A notícia que nos chegou é de que ela teve um início de AVC e que estaria em situação emergencial, mas a verdade é que, além disso, Flordelis acumula problemas cardíacos e sofre com problemas psiquiátricos gravíssimos, que fazem com que o próprio sistema lhe garanta o uso de várias medicações psiquiátricas controladas."

A advogada pondera que, diante de controvérsias sobre o real estado de saúde da detenta, seria mais racional e seguro que ela seja submetida a exames que atestem suas condições reais.

"O Estado, como garantidor da segurança dentro do sistema, deverá garantir sua transferência para um hospital de médio porte que dê conta de esclarecer e tratar sua condição de saúde", diz.