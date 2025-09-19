Ipsos/Ipec: gestão Lula tem pior avaliação no combate à inflação; educação é destaque positivo

No combate à fome e à pobreza, a avaliação positiva subiu de 26% para 33%, enquanto a negativa recuou de 46% para 40%. A parcela que considera a atuação regular permanece estável, em 26%.

Já na área ambiental, houve queda da percepção negativa (de 41% para 38%) e avanço da positiva (de 26% para 30%). O índice de avaliação regular oscilou de 28% para 29%.

A atuação do governo no combate ao desemprego também apresentou melhora: a avaliação positiva cresceu de 25% para 30%, enquanto a negativa caiu de 45% para 41% e a regular ficou praticamente estável (de 28% para 27%).

Na saúde, embora 42% ainda considerem a gestão ruim ou péssima, houve recuo de seis pontos em relação a junho. A avaliação positiva subiu de 22% para 28% e a regular oscilou de 28% para 29%.

A política externa foi a única área a registrar aumento da avaliação negativa: 44% consideram a atuação ruim ou péssima, ante 39% em junho. A percepção positiva recuou de 28% para 27%, e a regular passou de 24% para 23%.

Na segurança pública, houve avanço de seis pontos na avaliação positiva, que foi de 20% em junho para 26% agora em setembro. Já a percepção negativa caiu de 52% para 45%, e a regular passou de 26% para 28%.